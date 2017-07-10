د. العواد: قطر تشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج والجوار

قال وزير الثقافة والإعلام د.عواد العواد في تصريح لصحيفة “la repubblica” الإيطالية إن قطر باتت تشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج والجوار، وذلك بسبب الدعم المتواصل للإرهاب وتمويل منظماته، مؤكداً أن اللعبة التي تلعبها قطر منذ سنوات لعبة التخريب والتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية قد انكشف للعالم.

وأضاف العواد: “سنمضي قدماً لإقناع قطر بالعودة إلى الحضن الخليجي والمساهمة في أمن المنطقة واستقرارها رغم أنها رفضت مطالب المملكة والبحرين والإمارات ومصر ولم تظهير أي نية في التخلي عن دعمها للإرهاب، لقد رفضوا كل الوسائل الدبلوماسية لحل هذه الأزمة”.