أمير عسير يدشن فرع الأحوال المدنية بأحد رفيدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم فرع الأحوال المدنية بمحافظة أحد رفيدة , بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت .

وبيّن آل شفلوت أن تدشين فرع للأحوال المدنية بمحافظة أحد رفيدة يأتي ضمن خطة الأحوال المدنية للتوسع في مختلف مناطق المملكة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم الخدمات في الأماكن القريبة منهم وتوفير الجهد والعناء , مضيفاً أن الفرع يشمل عدداً من المكاتب واستوديوهات التصوير المجهزة بكامل التجهيزات اللازمة .

وفي نهاية اللقاء قدم آل شفلوت شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه وحرصه الدائم في متابعته الدائمة وتسخير كافة الإمكانات لراحة المواطن.