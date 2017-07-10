 العثور على لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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العثور على لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي

العثور على لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي
المناطق_اليمن

أعلن مصدر مسؤول في قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اكتشاف لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي، وتم التخلص منه على الفور من قبل قوات الجيش الوطني اليمني، دون تسجيل أضرار.
وقال المصدر”تم اكتشاف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بزرعه، وتم التعامل مع اللغم من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن”. وشدد المصدر على خطورة استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية، وذلك للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة.
وطالب المصدر المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات، الذي يهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، والإضرار بالمواطن اليمني، من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.

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