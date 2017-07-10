جامعة القصيم تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات الجدد للعام الدراسي الجديد 1438/1439 هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك بدءً من أول من أمس الأحد الموافق 15/10/1438 هـ ، وحتى يوم 22/10/1438 هـ ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتضمنت شروط القبول الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى على الحصول على الثانوية العامة مدة تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى اجتياز أي اختبار، أو مقابلة شخصية يطلبها القسم بالإضافة الى اختبار القدرات العامة والإختبار التحصيلي، وكذلك الموافقة على الدراسة لمن يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، كما يشترط ألا يكون قد فصل من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبياً.

وأتاحت الجامعة كافة معلومات التقديم على مختلف الكليات، وطريقة التسجيل والقبول عبر موقعها على شبكة الانترنت، كما أتاحت للطالبات التقديم في إحدى كليات الجامعة في مدينتها أو محافظتها فقط، إلا في التخصصات التي لا تتوفر في تلك المحافظة، حيث يحق لكل طالبة التقديم عليها حتى ولو كانت خارج محافظتها أو مدينتها.