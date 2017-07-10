تعليم جدة” يعلن أسماء المرشحين لمدارس الكبار للعام الدراسي 1438 / 1439 هــ

اعتمد المدير العام للتعليم بجدة “عبدالله بن أحمد الثقفي”، أسماء المعلمين المرشحين للعمل بمدارس تعليم الكبار لجميع المراحل “ابتدائي – متوسط – ثانوي” للعام الدراسي “1438 / 1439هـ”.

وأكد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم جدة “محمد الظاهري”، ضرورة أن يباشر المعلمون المرشحون في المدارس والمراكز المذكورة، بدءاً من تاريخ “19 / 12 /1438هـ”.

وشدد على ضرورة موافاة إدارة تعليم الكبار بالمباشرة الفعلية خلال أسبوع من تاريخ الدوام، ومتابعة التواصل مع المعلمين المرشحين، واستلام الكتب الدراسية.

وفيما يلي أسماء المرشحين من خلال الموقع الإلكتروني لتعليم جدة:

http://nightschool.jedu.gov. sa