اعتماد الفصل الصيفي بكلية الباحة الاهلية للعلوم

أعلنت كلية الباحة الاهلية للعلوم اعتماد الفصل الصيفي لهذا العام ، وذلك بعد إقراره من مجلس أمناء الكلية .

وأوضح المستشار والممثل العام لمجلس أمناء الكلية الدكتور الفاضل بنتركية بإنه تم فتح التسجيل بالكلية أمام الطلاب والطالبات في الترم الصيفي

وأكد الدكتور الفاضل بإن بداية الدراسة للترم الصيفي بكلية الباحة الاهلية بدا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/15 ، مضيفا بان الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي سوف تكون قبل اجازة عيد الأضحى المبارك .

واختتم الممثل لمجلس أمناء الكلية بالدعاء للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح مؤكدا بان الكلية تحرص بان تكون بيئتها التعليمية جاذبة ومحفزه عبر توفير كافة الإمكانيات الحديثة وبكادر أكاديمي مميز .