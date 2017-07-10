محافظ المندق يوجه بإلغاء رسوم الدخول لموقع مهرجان ليالي المندق والمقامة على سد مدهاس

وجه محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بالغاء رسوم الدخول التي كان يتم استحصالها لدخول مهرجان ليالي المندق والمقامة على سد مدهاس وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي شهده المهرجان وتلبية لرغبة عدد كبير من زوار المهرجان .

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة بمحافظة المندق حسن بن علي الزهراني الذي أشار الى أن الموقع المذكور من ضمن المواقع المستثمرة من المتعهد وتدخل ضمن دائرة الاستثمار بالمحافظة الا أن محافظ المندق وفِي تدخل سريع وجه بان يكون دخول الزوار بالمجان والاستمتاع بما يقدم من فعاليات وقضاء اجمل الأوقات .

وأضاف الزهراني أن مهرجان ليالي المندق يشهد اقبالا كبيرا من الزوار لمشاهدة الفعاليات المتميزة التي تقدم كل ليلة ومن ابرزها عروض النافورة الراقصة وعروض الصوت والضوء والمسابقات الاسرية والسحوبات والجوائز بالاضافة الى العروض المسرحية لفرقة “عيد وسعيد” وحضور بعض نجوم الدراما السعودية .

واختتم الزهراني حديثه بأن توجيه محافظ المندق يمثل دعوة كافة الزوار والسياح لزيارة الموقع الذي بتمتع بإطلالة جميلة على سد مدهاس وتحقيق رغبات المواطنين في تسهيل كافة العقبات لاضفاء المتعة والترفيه لهم خلال الاجازة