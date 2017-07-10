 جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين جاء للاستفسار عن رسوم المرافقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين جاء للاستفسار عن رسوم المرافقين

جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين جاء للاستفسار عن رسوم المرافقين
المناطق_الرياض

شهدت إدارة جوازات منطقة الرياض يوم أمس وصباح اليوم الاثنين تواجد أعداد كبيرة من المراجعين من اجل إنهاء أجراءتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وتعثر بعض الإجراءات في نظام ابشر وخدمة مقيم .

وكانت جوازات الرياض قد سجلت النسبة الأعلى بين إدارات الجوازات في المملكة من حيث نسبة المراجعين ، وقد وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لجميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة بسرعة انجاز جميع المعاملات للمراجعين وعدم تأخيرها .

المقدم سعود الرشود الناطق الإعلامي لجوازات منطقة الرياض قال : نعم كانت هناك نسبة عالية في أعداد المراجعين وهذا شي متوقع بعد إجازة دامت أكثر من 20 يوم ، إضافة إلى استحداث نظام جديد لرسوم المرافقين ، مع تمديد مهلة وطن بلا مخالف ، علما أن جوازات الرياض قد أنجزت في إجازة عيد الفطر المبارك خمسة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثلاثين ( 35235 ) عملية.

وأضاف الرشود يقول : في جوازات الرياض لم يكن هناك ولله الحمد خلل فني في النظام ، وقد استطعنا بتوجيه ومتابعة مدير جوازات منطقة الرياض انجاز جميع المعاملات التي تم استقبالها يومي الأحد والاثنين والتي بلغ عددها 36075 معاملة ، ففي يوم الاحد بلغ عدد المعاملات المنجزة 17024 وفي يوم الاثنين بلغ عدد المعاملات المنجزة 19051 وهي ضعف العدد في الأيام العادية ، علماً أنه تم توجيه بعض المراجعين إلى استخدام منصة ابشر بعد أن تم التأكد من عدم وجود خلل يمنعهم من تنفيذها عبر نظام ابشر .

وقال الرشود : الحقيقة أن بعض المراجعين كان قد حضر من اجل الاستفسار عن النظام الجديد المطبق والخاص برسوم المرافقين ، كونه نظام جديد وبعض المراجعين ليس لديه المعلومات الكافية لهذا النظام ، بالرغم من أن حساب الجوازات في تويتر يقوم بالإجابة عن كل استفسار لوجود زملاء لديهم القدرة على الرد عن كل تساؤل .

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