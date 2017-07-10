جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين جاء للاستفسار عن رسوم المرافقين

شهدت إدارة جوازات منطقة الرياض يوم أمس وصباح اليوم الاثنين تواجد أعداد كبيرة من المراجعين من اجل إنهاء أجراءتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وتعثر بعض الإجراءات في نظام ابشر وخدمة مقيم .

وكانت جوازات الرياض قد سجلت النسبة الأعلى بين إدارات الجوازات في المملكة من حيث نسبة المراجعين ، وقد وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لجميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة بسرعة انجاز جميع المعاملات للمراجعين وعدم تأخيرها .

المقدم سعود الرشود الناطق الإعلامي لجوازات منطقة الرياض قال : نعم كانت هناك نسبة عالية في أعداد المراجعين وهذا شي متوقع بعد إجازة دامت أكثر من 20 يوم ، إضافة إلى استحداث نظام جديد لرسوم المرافقين ، مع تمديد مهلة وطن بلا مخالف ، علما أن جوازات الرياض قد أنجزت في إجازة عيد الفطر المبارك خمسة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثلاثين ( 35235 ) عملية.

وأضاف الرشود يقول : في جوازات الرياض لم يكن هناك ولله الحمد خلل فني في النظام ، وقد استطعنا بتوجيه ومتابعة مدير جوازات منطقة الرياض انجاز جميع المعاملات التي تم استقبالها يومي الأحد والاثنين والتي بلغ عددها 36075 معاملة ، ففي يوم الاحد بلغ عدد المعاملات المنجزة 17024 وفي يوم الاثنين بلغ عدد المعاملات المنجزة 19051 وهي ضعف العدد في الأيام العادية ، علماً أنه تم توجيه بعض المراجعين إلى استخدام منصة ابشر بعد أن تم التأكد من عدم وجود خلل يمنعهم من تنفيذها عبر نظام ابشر .

وقال الرشود : الحقيقة أن بعض المراجعين كان قد حضر من اجل الاستفسار عن النظام الجديد المطبق والخاص برسوم المرافقين ، كونه نظام جديد وبعض المراجعين ليس لديه المعلومات الكافية لهذا النظام ، بالرغم من أن حساب الجوازات في تويتر يقوم بالإجابة عن كل استفسار لوجود زملاء لديهم القدرة على الرد عن كل تساؤل .