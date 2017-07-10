 ترقية عدد من الأفراد بدوريات الأمن بمحافظة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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ترقية عدد من الأفراد بدوريات الأمن بمحافظة الطائف

ترقية عدد من الأفراد بدوريات الأمن بمحافظة الطائف
المناطق_عادل الزهراني
 قلد سعادة مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف المقدم عدنان علي الغامدي بمكتبه اليوم عدداً من منسوبي إدارة دوريات الامن بمحافظة الطائف رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر  بترقيتهم .
وقد هنأ المقدم الغامدي المترقين فيما عبر المترقين عن شكرهم وأمتنانهم مؤكدين بأنها ستكون دافع لهم لمزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

صحيفة وجوال  المناطق تبارك للأفراد المترقين، بمناسبة تقلدهم رتبهم الجديدة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية

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