1600 وفاة بالكوليرا وأكثر من 300 ألف إصابة مشتبه بها في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين أن وباء الكوليرا المنتشر في اليمن منذ نهاية أبريل 2017 خلف أكثر من 300 الف إصابة مشتبه بها وأودى بحياة 1600 شخص.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدتها “وباء الكوليرا يواصل انتشاره بطريقة خارجة عن السيطرة” في البلد الذي يشهد نزاعا عسكريا.

وأضافت “اليوم هناك أكثر من 300 ألف شخص يشتبه في إصابتهم بالمرض. توفي أكثر من 1600”.

وفي آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية قالت أنه بين 27 أبريل و2 يوليو 2017 أحصي 262649 حالة اشتباه بالاصابة و1587 وفاة في 21 محافظة.

وأدى انهيار المرافق الصحية والطبية في اليمن المدمر بعامين من الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين وأنصارهم، إلى ظهور الكوليرا في أبريل للمرة الثانية في أقل من عام.

وأوضح المدير الاقليمي للصليب الاحمر في الشرق الأوسط روبرت مارديني في تغريدة أنه يتم تسجيل نحو سبعة آلاف حالة إصابة يوميا وأكثر المناطق تضررا هي محافظات صنعاء والحديدة وحجة وعمران.

وعلاوة على ذلك يواجه اليمنيون خطر مجاعة مع معاناة 17 مليون شخص أي ثلثي السكان من سوء التغذية.