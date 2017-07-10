 أمين الشرقية: برنامج جديد لتطوير الخدمات البلدية وقياس رضا المستفيدين عنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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أمين الشرقية: برنامج جديد لتطوير الخدمات البلدية وقياس رضا المستفيدين عنها

أمين الشرقية: برنامج جديد لتطوير الخدمات البلدية وقياس رضا المستفيدين عنها
المناطق_الدمام

بحث  معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين الموافق 16/10/1438هـ، مشروع تطوير الخدمات البلدية في المنطقة ومدى قياس رضا المستفيدين منها، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء البلديات ومدراء الادارات في الأمانة، وذلك بهدف الوصول الى أفضل الطرق والأساليب لتحقيق نتائج عالية لرضا المستفيدين في المنطقة.

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في تصريح صحافي، أن الاجتماع تطرق الى خطة الأمانة في تطوير الخدمات البلدية المقدمة في المنطقة وكذلك قياس رضا المستفيدين عنها، والتي تأتي ضمن برنامج التحول البلدي ٢٠٢٠، والتي أطلقت الأمانة من خلاله العديد من المبادرات الهامة التي تعنى بالمستفيدين .

وقال إن معالي الأمين أكد على أن المشروع فرصة لتوزيع الجهد بطريقة مدروس لملامسة احتياج المستفيدين والسعي لتغطية هذا الاحتياج من خلال العديد من الخدمات التي تعتزم تطويرها بشكل أفضل مستقبلا.

وأضاف أنه سيتم العمل على تحويل التطلعات ونتائج قياس الرضا الى برامج وخدمات محسنة ومطورة لجميع المستفيدين في جميع قرى وهجر ومدن المنطقة، وهو أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الأمانة حاليا، مشيرا الى أن الامانة تضع المستفيد على سلم أولوياتها، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات له، ما يسهم في شكل كبير في تطوير العمل البلدي.

وذكر أن الأمانة تعمل بالشراكة مع الجهات الأخرى في خدمة المستفيدين، لافتا الى أنه سيتم الاستفادة من نتائج مشروع قياس رضا المستفيدين والذي قامت به إمارة الشرقية خلال الفترة الماضية، وكذلك النتائج والتوصيات الخاصة بالمشروع لإدراجها ضمن مشروعها الجديد لتطوير الخدمات البلدية في المنطقة ومعرفة مستوى رضا المستفيدين عنها.

وكشف عن وجود برنامج جديد يتم العمل عليها حاليا بالتعاون مع إدارة التخطيط الاستراتيجي، حيث سيتم ربط  أهداف ومؤشرات الأمانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم متابعتها بشكل دقيق من خلال فريق عمل متكامل ومؤهل تم تشكيله لهذا الغرض.

ولفت الى أن البرنامج سيشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تتضمن:  الصحة العامة، الأسواق، النظافة العامة، المشاريع ، وغيرها من المحاور التي تهتم بالمستفيد بشكل مباشر .

وقال أن الاجتماع يأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية والتي تأتي ضمن برنامج التحول البلدي 2020، من خلال تقديم أفضل الخدمات البلدية وكذلك تطوير العمل في القطاع البلدي.

وأكد على أن أحد أهم أهداف الاجتماع هو تقديم خدمات بلدية مميزة تلبي حاجات المستفيدين، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة، من خلال إنجاز وتنفيذ مشاريع تنموية هامة تراعي الجوانب المعمارية الحديثة وتواكب التطور العمراني في المنطقة، مشدداً على أن هذه الاجتماعات والتي يتم عقدها بشكل مستمر تعمل على الاستماع الى المقترحات والرؤى والأفكار التي من شأنها الوصول الى أفضل الحلول لتقديم خدمات بلدية مميزة لجميع المستفيدين في المنطقة الشرقية.

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