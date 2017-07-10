دياز يكشف قائمة فريق الهلال المغادرة للنمسا

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الارجنتيني رامون دياز، مساء اليوم، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الإعدادي بالنمسا.

وجاءت القائمة التي تتكون من 33 لاعبا، على النحو التالي: عبدالله المعيوف، محمد الواكد، مروان الحيدري، فهد الثنيان (حراسة المرمى) – عبدالله الزوري، حسن كادش، عبدالله الحافظ، علي البليهي، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، متعب المفرج، عادل المولد، محمد البريك، ياسر الشهراني، فيصل درويش (خط الدفاع) – عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، نيوكولاس ميليسي، محمد كنو، محمد الشلهوب، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد، ناصر الدوسري، مهند فلاته، عبدالكريم القحطاني، كارلوس إدواردو، ماجد النجراني (خط الوسط) – ياسر القحطاني، عمر خربين، مختار فلاته، مجاهد المنيع، ليو بوناتيني (خط الهجوم).