مجلس الوزراء البحريني يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف

استنكر مجلس الوزراء بمملكة البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة القطيف أثناء قيامها بواجبها في حفظ الأمن .

وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم في المنامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني تأييد مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها .

كما أكد موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بصوره وأشكاله كافة .