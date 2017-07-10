 المحكمة البريطانية العليا: بيع الأسلحة للسعودية لا ينتهك القانون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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المحكمة البريطانية العليا: بيع الأسلحة للسعودية لا ينتهك القانون

المحكمة البريطانية العليا: بيع الأسلحة للسعودية لا ينتهك القانون
المناطق - رويترز

رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم (الاثنين)، ادعاءات بأن الحكومة البريطانية انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، حسب ما نقلت شبكة الاخبار البريطانية (بي بي سي) اليوم.
وقالت المحكمة العليا بعد اطلاعها على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.
واضافت المحكمة أن “أدلة سرية” لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية “توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية (البريطاني) بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة”.
وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه. كما توفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.

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