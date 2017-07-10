 التحالف العربي يصدر 6825 تصريحاً للمنظمات الإغاثية في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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التحالف العربي يصدر 6825 تصريحاً للمنظمات الإغاثية في اليمن

التحالف العربي يصدر 6825 تصريحاً للمنظمات الإغاثية في اليمن
المناطق- متابعات

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، حرصها على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية في اليمن، وذلك وفق الأسس التي حددها القانون الدولي.

وقالت قيادة التحالف في بيان صادر عنها اليوم: “نعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية كافة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا الإطار، تتضمن البت الفوري في طلبات المنظمات الإنسانية، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية”.

وأوضح البيان أن التصاريح التي أصدرتها خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف منذ انطلاق عمليتي “عاصفة الحزم”، و”إعادة الأمل”، بلغت 6825 تصريحاً.

وتوزعت تلك التصاريح على: 3214 تصريحاً جوياً، و2467 تصريحاً بحرياً، و1144 تصريحاً برياً.وشدد البيان، على حرص القيادة على دعم ومساعدة الشعب اليمني، من خلال عمليات إعادة الأمل، وذلك من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وفي مواقع وجود لاجئين من الشعب اليمني في بعض الدول المجاورة.

وجدد بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على الطرف الإنقلابي، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس

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