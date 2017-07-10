 (التعليم) تطلق حملة إلكترونية تستهدف مواجهة الحسابات الوهمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(التعليم) تطلق حملة إلكترونية تستهدف مواجهة الحسابات الوهمية التحالف العربي يصدر 6825 تصريحاً للمنظمات الإغاثية في اليمن المحكمة البريطانية العليا: بيع الأسلحة للسعودية لا ينتهك القانون مجلس الوزراء البحريني يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف وزارة التجارة تقدم 23 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال خلال إجازة عيد الفطر دياز يكشف قائمة فريق الهلال المغادرة للنمسا 1600 وفاة بالكوليرا وأكثر من 300 ألف إصابة مشتبه بها في اليمن أمين الشرقية: برنامج جديد لتطوير الخدمات البلدية وقياس رضا المستفيدين عنها ترقية عدد من الأفراد بدوريات الأمن بمحافظة الطائف جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين جاء للاستفسار عن رسوم المرافقين اعتماد الفصل الصيفي بكلية الباحة الاهلية للعلوم محافظ المندق يوجه بإلغاء رسوم الدخول لموقع مهرجان ليالي المندق والمقامة على سد مدهاس

(التعليم) تطلق حملة إلكترونية تستهدف مواجهة الحسابات الوهمية

(التعليم) تطلق حملة إلكترونية تستهدف مواجهة الحسابات الوهمية
المناطق - متابعات

أطلقت وزارة التعليم حملة توعوية ضد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة خلالها توعية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور من المخاطر المترتبة على مثل هذه الحسابات ومتابعتها .وأوضحت الوزارة خلال حملتها الإلكترونية طرق الحماية من الحسابات الوهمية، والتحذير من أهدافها الرامية إلى تفكيك لحمة الوطن، وبث سموم الفرقة بين أفراد المجتمع تحت وسوم وهاشتاقات وهمية يطلقها مجهولون بأسماء مستعارة وغير معروفة .وتأتي هذه الحملة امتداداً للدور التوعوي الذي تقوده وزارة التعليم لحماية النشء، وكافة منسوبيها ومنسوباتها ضد مهددات أمن الوطن ومقوماته الاجتماعية والإقتصادية .وأكد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة محمد بن سعد الدخيني أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الوزارة حيال ذلك تأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه الحسابات الوهمية التي استهدفت المملكة ورموزها وقيم المجتمع السعودي، مفاهيم وأخلاقيات العمل الإعلامي للحد الذي أصبحت فيه هذه الحسابات تعمل وفق قياسات وهمية يروجون لها على أنها ردود أفعال، وانفعالات لما يتبنونه ويسوقون له بأنفسهم، الأمر الذي تطلّب معه أن نكون أكثر وعياً بما يحاك ويدار بالخفاء، وبمعرفات وهمية يدركها الشارع السعودي بأكمله ولايسمح بالانسياق خلف تأثيراتها، ومن هنا جاءت هذه الحملة لتعزز الجانب التوعوي للنشء، وتؤكده في معلمينا ومعلماتنا الذين هم على أتم الاستعداد لفلترة الرسائل الهادفة من الرسائل المحرضة والمدسوسة .وأبان الدخيني أن الحملة ضد الحسابات الوهمية تشارك فيها إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، والجامعات، وجميع المؤسسات التعليمية وفق عمل تكاملي يهدف إلى تأكيد الدور المنوط بوزارة التعليم تجاه منسوبيها ومنسوباتها طلابا ومعلمين وموظفين، وفي إطار عمل ينسجم مع الدور الذي تبذله جهات الاختصاص داعياً جميع المؤسسات الإعلامية والحسابات المؤثرة للتفاعل مع الحملة وأهدافها كمنتج وطني قائم على حماية أمن ومدخرات المملكة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>