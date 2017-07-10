 دي ميستورا لا يتوقع اختراقاً في الجولة الحالية للمحادثات السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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دي ميستورا لا يتوقع اختراقاً في الجولة الحالية للمحادثات السورية

دي ميستورا لا يتوقع اختراقاً في الجولة الحالية للمحادثات السورية
واس - جنيف

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا أنه لا يتوقع إختراقا كبيرا أو نتائج مبهرة خلال هذه الجولة من المحادثات السورية التي بدأت أعمالها اليوم في جنيف, مشيراً إلى أن محادثات جنيف هي جزء من مقاربة شاملة ، تسهم في وضع مبادرات في ساحة سياسية أوسع .
وأكد دي ميستورا في مؤتمر صحفي اليوم أن وقف إطلاق النار مستمر في جنوب غرب سوريا، معرباً عن اعتقاده بأن هناك فرص لنجاح الإتفاق الأمريكي الروسي الأردني حول منطقة خفض التوتر, مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيكون له أثر إيجابي على المحادثات السياسية في جنيف.
وقال أنه لازال هناك مفاوضات في عمّان حول التفاصيل، وأن مركزا للعمليات في عمّان سيراقب تطبيق الاتفاق, مشدداً على أن مناطق خفض التوتر يجب أن تكون مرحلة انتقالية، وألا تؤثر في نهاية المطاف على وحدة وسلامة الأراضي السورية والا تؤدي للتقسيم.
وأضاف المبعوث الدولي أنه قد عقد غداء عمل اليوم مع الهيئة العليا للمفاوضات الممثل الرئيسي للمعارضة السورية، ومع منصتا موسكو والقاهرة, معربًا عن تفاؤله من تحقيق تقدم في الملف السوري.

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