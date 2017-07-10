للوقوف على سير العمل .. مدير مستشفى السليل يتفقد العمل بالمراكز الصحيه التابعه لمستشفى السليل

ضمن جولاته التفقديه للوقوف على سير العمل بالمراكز الصحيه بالسليل قام مدير مستشفى السليل العام د/سعد عايض ال وديان بجولات تفقديه مفاجئه للمراكز الصحيه بالسليل وذلك صباح يومي الاحد والاثنين للوقوف والاطلاع على سير العمل بالمراكز الصحيه والالتقاء بالمرضى والعاملين بالمراكز الصحيه والوقوف على احتياجاتهم وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لتقديم افضل الخدمات الصحيه للمرضى والمراجعين للمراكز الصحيه حيث قام بزياره مفاجئه لمركز صحي السليل صباح الاحد ١٥/١٠/١٤٣٨ ووقف على سير العمل وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد كماشكر العاملين على جهودهم وعلى مالمسه منهم من اهتمام وحرص بالعمل على تقديم افضل الخدمات الصحيه وحسب الامكانات المتاحه لديهم و مؤكدا على محاسبه كل مقصرفي اداء واجباته تجاه المرضى والمراجعين كماقام مدير مستشفى السليل د/سعد عايض ال وديان بزياره تفقديه مفاجئه لمركز صحي تمره صباح الاثنين ١٦/١٠/١٤٣٨ ووقف على سير العمل ووجه العاملين بمركز صحي تمره بالحرص على تقديم الخدمه الصحيه المميزه للمرضى والمراجعين لمركز صحي تمره وشكر العاملين على مالمسه من حرص على حسن اداء العمل واكد مدير مستشفى السليل ان هذه الجولات ستكون مستمره وسيتم تلافي السلبيات التي يتم الوقوف عليها في كل زياره وتشجيع ودعم كل عمل ايجابي لتطوير سير العمل بالمراكز الصحيه وللوصول بالخدمه المقدمه للمرضى والمراجعين بالمراكز الصحيه بالسليل لأعلى درجات الجوده