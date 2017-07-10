 نائب أمير الجوف التقى رئيس المحكمة الجزائية وعدد من المسؤلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف التقى رئيس المحكمة الجزائية وعدد من المسؤلين

نائب أمير الجوف التقى رئيس المحكمة الجزائية وعدد من المسؤلين
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو  الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم عددا من المسئولين بالمنطقة .
حيث التقى سموه بفضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا الشيخ سعد بن لطيف العنزي وبمدير عام الشئون الصحية الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير عام الأحوال المدنية نادر بن غالب العتيبي
ورئيس الجمعية السعودية للجودة بالجوف الدكتور جابر بن منيزل الرويلي ومدير إدارة دوريات الأمن العقيد سعود بن بندر الدويش ، قدموا لسموه التهنئة بالأمر الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف ، كما قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد في بداية اللقاء بهم مبادلهم التهاني بعيد الفطر المبارك ، سائلا الله ان يكون عند حسن تطلعات ولاة الأمر في خدمة المنطق وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في ظل
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

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