نائب أمير الجوف يلتقي أعضاء مجلس المنطقة من ممثلي الأهالي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم أعضاء مجلس المنطقة من ممثلي الأهالي يرافقهم وكيل الإمارة المساعد المكلف للشئون التنموية وأمين مجلس المنطقة المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .

وقدم الأعضاء لسمو نائب أمير منطقة الجوف التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف والتهنئة بعيد الفطر المبارك .

وبعد ان رحب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بهم بادلهم التهاني بعيد الفطر المبارك ، واستعرض سموه معهم الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة .

وأوضح المهندس عبدالصمد ان المجلس يهدف للإسهام في تنمية المنطقة ببحث الأولويات التنموية التي تحتاجها المنطقة

والإسهام في متابعة وتطوير الخدمات المختلفة بالاشتراك مع مديري القطاعات التنفيذية بالمنطقة .

وأبان أمين مجلس المنطقة آلية عمل المجلس من خلال توزيع اللجان المنبثقة منه وتعيين رؤساء للجان من نفس الأعضاء لتقوم

بواجباتها بمدينة سكاكا والمحافظات بالمنطقة من خلال المجالس المحلية وعرض أعمال اللجان على المجلس في جلساته .

وشدد نائب أمير منطقة الجوف بأن

اختيار ممثلي الأهالي بالمجلس جاء ليلبي احتياجات المواطنين والأهالي ونقلها والعمل على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها مع التنفيذ ، مؤكدا سموه ان العمل في مجلس المنطقة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية المملكة 2030 .