هلال تبوك يعقد اجتماعاً مع مدراء المراكز الداخلية والقيادة الميدانية ومسؤول الاحصاء

ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك عقدت إجتماعاً مع مدراء المراكز الداخلية بمدينة تبوك ومركزي بئر بن هرماس وحالة عمار والقيادة الميدانية ومسؤول الإحصاء ، وكان الاجتماع برئاسة المدير العام الاستاذ حسين غالب البلوي وبحضور المساعد للشئون الإسعافية والمدير الطبي ومدير العمليات

وفي بداية الاجتماع رحب سعادته بالجميع وشكرهم على ماقدموه ومنسوبيهم من أعمال ساهمت في إنجاح خطة عمل موسم العمره وحثهم على التركيز على مراجعة آلية العمل الاحصائي سابقا ومناقشة الملاحظات من قبل الإدارات المختصة مع مدراء المراكز الإسعافية

كما حثهم على تطوير العمل وعرض المقترحات وتجارب مدراء المراكز الإسعافية بخصوص ذلك وكل مامن شأنه تطوير العمل والحث على التواصل والاستفاده من وسائل التواصل الحديثه ومناقشة خطة العمل خلال موسم الحج القادم ورفع الجاهزيه والاستعداد للعمل وفق توجيهات معالي رئيس الهيئة حفظه الله والرقي للوصول لطموحات معاليه .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات قادمة تعني برفع مستوي الأداء والانتاجية في المراكز الإسعافية.