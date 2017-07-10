مجلس الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف

أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة القطيف أثناء قيامها بواجبها في حفظ الأمن .

وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي تضامن بلاده ووقوفه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم .