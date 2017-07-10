 مجلس الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف

مجلس الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف
واس - الكويت

أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة القطيف أثناء قيامها بواجبها في حفظ الأمن .
وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي تضامن بلاده ووقوفه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم .

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