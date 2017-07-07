وثائق سرية تكشف انتهاكات قطر لاتفاق الرياض

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الاثنين، عن وثائق سرية تكشف الاتفاقين مع دول مجلس التعاون الخليجي اللذين وقعت عليهما قطر في عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما. ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014.

وتنص الوثيقة على “إنه في يوم السبت الموافق 19-1-1435 هـ، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض”.

وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد “وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس “التعاون الخليجي” والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها”.

وعرضت القناة الأمريكية ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي ذيل ببند يقضي بأنه “في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها”.