 محافظ الخرج يستقبل منسوبي مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل منسوبي مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي

محافظ الخرج يستقبل منسوبي مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج اليوم الموافق ١٤٣٨/١٠/١٦هـ  سعادة مدير عام مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي المهندس يحيى بن محمد اليحيى وبرفقته كل من الأستاذ سعد بن ناصر السليمان والأستاذ عبدالله بن دهيران العتيبي والأستاذ رائد بن ابراهيم السنيد والأستاذ فهد بن خلف الحربي .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق و قدم مدير عام المركز والوفد المرافق له التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادلهم سعادة المحافظ التهنئة  .
سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
كما قام المهندس يحيى اليحيى بالتعريف عن المركز واهم نشاطاته والاستراتيجة وابرز ملامح الرؤية المستقبلية للمركز

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