 محافظ الخرج يستقبل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج

محافظ الخرج يستقبل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٦هـ  سعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات  بمحافظة الخرج‫ العقيد / ذعار بن سعود العتيبي و مدير العلاقات بالمكافحة الاستاذ / بدر بن محمد الودعاني  وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدم سعادة العقيد العتيبي  التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين

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