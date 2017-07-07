محافظ الخرج يستقبل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٦هـ سعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج‫ العقيد / ذعار بن سعود العتيبي و مدير العلاقات بالمكافحة الاستاذ / بدر بن محمد الودعاني وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدم سعادة العقيد العتيبي التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين