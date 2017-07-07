 وفاة طفل وطفلة اختناقا جراء حريق بمنزلهما بالعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة طفل وطفلة اختناقا جراء حريق بمنزلهما بالعارضة

وفاة طفل وطفلة اختناقا جراء حريق بمنزلهما بالعارضة
المناطق - جازان - أمل بهكلي

أدى اندلاع حريق بمنزل في العارضة الى وفاة طفل وطفلة نتيجة اختناقهما نظرا لكثافة الدخان جراء الحريق، وباشرت فرق الدفاع المدني الحادثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة العارضة وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة احتراق غرفة بمنزل مكون من دور واحد حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرقة والسيطرة على الحريق والعمل على طرد الدخان وعمل التهوية اللازمة .
وأشار القحطاني الى انه تم اخراج طفل عمره ٦ سنوات وطفله عمرها ٤ سنوات سعوديي الجنسية من المنزل حيث كانا محتجزين ومصابين باختناق نتيجة لكثافة الدخان وتم نقلهم للمستشفى.
مبينا بانه بعد الكشف عليهما بالمستشفى واتضح وفاتهما اختناقا والتحقيق ما زال جاري لمعرفة أسباب الحريق .

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