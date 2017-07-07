 بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق سي إن إن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق سي إن إن

بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق سي إن إن
واس - جدة

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً فيما يلي نصه :
تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي ، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

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