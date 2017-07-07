بالفيديو.. أحمد موسى يكشف سر منع قطر مواطنيها من “الحج”

كشف الإعلامي أحمد موسى سر القرار القطري، الذي أعلن اليوم ويقضى بمنع المواطنين القطريين من السفر إلى السعودية لآداء مناسك العمرة.

وقال “موسى” خلال برنامجه “على قناة “صدى البلد”، إن القرار القطرى، جاء بداية لخطة وضعتها الأسرة الحاكمة في قطر، للانتقام من السعودية، مؤكدا أن الخطة تقوم على تمويل 3 عمليات إرهابية في مكة المكرمة.

وأوضح “موسى” أنه بعد اتمام العمليات الإرهابية، سيتم تقديم طلبات إلى الدول الإسلامية لتشكيل قوى مشتركة لتأمين مدينة مكة المكرمة بدلا من السلطات السعودية، مشيرا إلى أن هذا المطلب نادت به إيران بعد حادث التدافع الأخير.