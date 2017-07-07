 لأسباب واهية .. قطر تتجه لمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء فريضة الحج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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لأسباب واهية .. قطر تتجه لمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء فريضة الحج هذا العام

لأسباب واهية .. قطر تتجه لمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء فريضة الحج هذا العام
المناطق - الرياض

تتجه قطر لمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء فريضة الحج هذا العام لأسباب واهية.
وأوردت صحيفة الراية القطرية خبراً اليوم قالت فيه أن حملات الحج و العمرة اعتذرت عن تسيير حملات حج هذا العام ، مدعية تخوفها من تعرض الحجاج “للمضايقات”، في تجني واضح على السعودية التي ظلت تقدم أفضل الخدمات لجميع الحجاج.
وكانت المملكة قد أكدت في بيان مقاطعة قطر، التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.
وخلال عمرة شهر رمضان المنصرم أدى آلاف القطريين العمرة بيسر وأمان وهو ما ينفي المزاعم القطرية بإمكانية حدوث مكروه لحجاجهم.

الجدير بالذكر، أن المملكة استقبلت العام الماضي الحجاج الإيرانيين القادمين من مختلف الدول وسهلت إجراءات منحهم التأشيرات من أجل أداء الفريضة.

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