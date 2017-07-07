ترقية مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة 

صدرت الموافقة على ترقية متعب بن عوض المالكي مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحه للمرتبة العاشره ، وذلك بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

وعبر المالكي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن وإن هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .

مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة ولوكيل الإمارة على ثقتهما الغالية .