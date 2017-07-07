 ترقية مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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ترقية مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة 

ترقية مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة 
المناطق - الباحة

صدرت الموافقة على ترقية  متعب بن عوض المالكي مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحه للمرتبة العاشره ، وذلك بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .
وعبر المالكي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن وإن هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .
مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة ولوكيل الإمارة على ثقتهما الغالية .

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