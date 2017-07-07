 مستشفى وادي الدواسر العام يقيم حفل معايدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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مستشفى وادي الدواسر العام يقيم حفل معايدة

مستشفى وادي الدواسر العام يقيم حفل معايدة
المناطق - وادي الدواسر

أقام مستشفى محافظة وادي الدواسر العام  اليوم حفل معايدة لمنسوبيه لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، ومديري الإدارات ورؤساء ومديري الأقسام وعددً من الأطباء والاداريين.
ورفع  الاخصائي الممخور التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المستشفى، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، – حفظهم الله – بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيده على بلادنا وهي في أسمى مواضع عزها ومجدها.
وهنأ منسوبي المستشفى بالعيد السعيد، مؤكدًا حرص إدارة المستشفى على التواصل المستمر مع منسوبيه في مختلف المناسبات التي دأب عليها المستشفى دعماً لمبدأ الترابط ونشر روح الألفة والتقارب بين الموظفين وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق تطلعات المستشفى وأهدافه ، حاثاً منسوبي المستشفى والمراكز الصحية على بذل الجهد ومواصلة تحقيق الأهداف المرسومة لتقديم الخدمة الأمثل للمرضى بالمحافظة.
قام بعد ذلك  بجولة معايدة  لطاقم  التمريض وحراس الأمن وعمال النظافة وبعض الأقسام المناوبة، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والمسرات.

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