 شاهد.. لاستنزاف قوة العرب.. أمير قطر يرسل “شنط” محملة بالملايين للإرهابيين والمتطرفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. لاستنزاف قوة العرب.. أمير قطر يرسل “شنط” محملة بالملايين للإرهابيين والمتطرفين

شاهد.. لاستنزاف قوة العرب.. أمير قطر يرسل “شنط” محملة بالملايين للإرهابيين والمتطرفين
المناطق -وكالات

استعاد مغردون عرب، فيديو لرئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، وهو يكشف عن الصفقة التى أبرمتها قطر للإفراج عن 24 قطريا اختطفوا فى العراق عام 2015 من قبل مجموعة مسلحة، أثناء قيامهم بجولة صيد فى الأراضى العراقية.

وقال حيدر العبادى، إن أمير قطر أرسل مستشاره إلى الأراضى العراقية فى طائرة خاصة بها عدد كبير من “شنط” غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، مضيفًا السلطات العراقية طلبت تفتيش “الشنط” لكن مستشار الأمير وسفيره رفضوا تفتيشها.

وأشار رئيس الوزراء العراق، إلى أنه عندما رفض المسئولين القطريين السماح بتفتيش “الشنط” الغير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات العراقية بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من مشاورات الإفراج عن القطريين المختطفين من قبل المجموعات المسلحة.

وأكد “العبادى” أن السلطات العراقية قامت بتفتيش “الشنط” القطرية بعد التحفظ عليها، لتجد بها مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن حكومته لم تريد أن تتسبب فى أزمة دبلوماسية بين بغداد والدوحة لحين الإفراج عن المختطفين القطريين الذى كان بصحبتهم شخصين يحملون الجنسية السعودية.

وأضاف، أن السلطات العراقية رفضت إعادة “شنط” الأموال إلى مستشار أمير قطر بعد إتمام عملية الإفراج عن المختطفين القطريين، لأن تلك الأموال دخلت للعراق بطريقة غير قانونية ولا يمكن إعادته إلى فى إطار وسياق قانون واضح وصريح.

وتابع رئيس الوزراء العراق قائلًا: مستشار أمير قطر أدخل كميات ضخمة من الأموال للعراق بدون موافقة السلطات، متهمًا السلطات القطرية بتقديم مئات الملايين للجماعات المسلحة، وقيام بعض المسئوليين القطريين بغسيل الأموال فى العراق.

وعبر “العبادى” عن رفضه التام لدخول أموال قطرية للعراق بطريقة غير قانونية قائلًا: “هذا الأمر غير مقبول تمامًا”، مؤكدًا أن “أى أجنبى يدخل العراق بطريقة سليمة يكون تحت حماية الحكومة، متسائلًا: “من يقف وراء الكميات الضخمة من الأموال القطرية التى دخلت إلى العراق، ولماذا يتم ربط مصير العراق بقضايا خارج الحدود مثل صفقة الفوعة والزبدانى فى سوريا”.

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