(فيديو) شيخ الفتنة “القرضاوي” يُكذّب أمير قطر: الدوحة دعمت كافة “ثورات الربيع العربي”

بينما تنفي قطر تمويل مظاهرات الربيع العربي ودعم الجماعات الإرهابية في العواصم العربية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ الفتنة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، يوسف القرضاوي، يعترف فيه بقيام الدوحة بدعم كافة “ثورات الربيع العربي”.

وقال القرضاوي خلال الفيديو في خطبة الجمعة بأحد مساجد الدوحة، إن “قيادة قطر ساهمت ودعمت كافة ثورات الربيع في تونس ومصر وليبيا وسوريا بالمال والرجال وعبر قنواتها الإعلامية”.

وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية وحركة النقل مع قطر بسبب اتهامات بتمويلها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.