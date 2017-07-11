 #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض .. هشتاق يتصدر بفضائح أمير قطر ودعمه للإرهاب في العوامية والمنامة وسيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض .. هشتاق يتصدر بفضائح أمير قطر ودعمه للإرهاب في العوامية والمنامة وسيناء

#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض .. هشتاق يتصدر بفضائح أمير قطر ودعمه للإرهاب في العوامية والمنامة وسيناء
المناطق- الرياض

أحدثت الوثائق التي نشرتها قناة “سي أن أن” الأمركية هزة واسعة في الشارع العربي، بعد كشف زيف ادعاء الحكومة القطرية بالعمل على توحيد الصف العربي والخليجي، عبر توقيع أميرها شخصياً على بنود اتفاق الرياض التي أخل بها.

ودشن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني هاشتاق “#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض”، وسرعان ما توالت التغريدات ليصل الوسم إلى قمة الترند في السعودية وعدد من الدول العربية المجاورة.

وأكد القحطاني في إحدى تغريداته أن “قراءة وثائق اتفاق الرياض والآلية والتكميلي تدل على انتهاكات قطر لاتفاق الرياض بشكل كامل في دلالة، مؤكدة على الكذب المستمر لتنظيم الحمدين”.

ويأتي الكشف عن تلك الوثائق لاستبعاد أي نظرية تستغلها الدوحة للقول إن ما حصل هو اعتباطي أو مفاجئ، خصوصاً أن البنود التي يكشفها اتفاق الرياض يفيد بأن مطالبات اليوم كانت قطر وافقت عليها ووقّع أميرها على الوثيقة، ومضت 3 سنوات على الأقل لتنفيذها، لكنها لم تف بها.

 

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