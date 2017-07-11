 دعم الدوحة للإرهاب يصل للهند.. المخابرات تحقق في تورط مؤسسات قطرية في تمويل متطرفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دعم الدوحة للإرهاب يصل للهند.. المخابرات تحقق في تورط مؤسسات قطرية في تمويل متطرفين صدق أو لا تصدق.. قطر تمهل الدول المكافحة للإرهاب 3 أيام قبل خروجها من مجلس التعاون #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض .. هشتاق يتصدر بفضائح أمير قطر ودعمه للإرهاب في العوامية والمنامة وسيناء (فيديو) شيخ الفتنة “القرضاوي” يُكذّب أمير قطر: الدوحة دعمت كافة “ثورات الربيع العربي” شاهد.. لاستنزاف قوة العرب.. أمير قطر يرسل “شنط” محملة بالملايين للإرهابيين والمتطرفين قطر تخون العرب وتدعم الإرهاب فى العالم مستشفى وادي الدواسر العام يقيم حفل معايدة ترقية مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة  لأسباب واهية .. قطر تتجه لمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء فريضة الحج هذا العام “الفقيه” يحتفل بزفاف “عبدالمحسن” و”عبدالاله” في الباحة بالفيديو.. أحمد موسى يكشف سر منع قطر مواطنيها من “الحج” ” الغذاء والدواء ” تتخذ جميع الاجراءات اللازمة بشأن الفراولة المصنعة ” المجمدة “

دعم الدوحة للإرهاب يصل للهند.. المخابرات تحقق في تورط مؤسسات قطرية في تمويل متطرفين

دعم الدوحة للإرهاب يصل للهند.. المخابرات تحقق في تورط مؤسسات قطرية في تمويل متطرفين
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية، عن سلسلة تحقيقات تجريها السلطات الهندية في شمال ولاية كيرلا، وذلك إثر شكوك حول مدى تورط الدوحة في تمويل الجماعات المتطرفة هناك على إثر ارتباطها بتنظيمي القاعدة و داعش.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الهندية عن تورط مؤسسات قطرية حكومية في تمويل الإرهابيين في كيرلا.

وسلطت صحيفة إنديان إكسبرس الضوء على سير تحقيقات سلطات نيودلهي التي بدأت بعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر جراء دعمها للإرهاب والإرهابيين.

وكشفت الصحيفة عن وجود ضغوط على الاستخبارات الهندية لتتبع مآلات مسار التحويلات المالية من الدوحة لارتباطها بتنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة خصوصا، لاسيما أنها باتت بين ليلة وضحاها أرضاً خصبة للإرهابيين وتحديدا مدينتي مالابورام وكوزيكود بحسب الصحيفة.

ومالم يكن مفاجئاً هو تورط مؤسسات حكومية قطرية في نقل مبالغ كبيرة بحسب المخابرات الهندية التي أشارت إلى تلقي هذه المنظمات أكثر من 1.190.000 دولار أميركي من الدوحة.

وعن عمليات التحويل قالت صحيفة إنديان إكسبريس نقلا عن مسؤولين هنود إن وزارة الأوقاف القطرية هي من ترسل الأموال إلى المنظمات_ المتطرفة .

وذكرت أن وزارة الأوقاف القطرية ساهمت بالنصيب الأكبر للمتطرفين في كيرلا الذي قدر بـ 600 ألف دولار.

ومن بين الكيانات القطرية التي كشف عنها تقرير الصحيفة مؤسسة قطر الخيرية التي تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب في بيان الدول الأربع إلى جانب جهات أخرى ولأفراد آخرين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>