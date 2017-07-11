 سعود القحطاني: هل تظن قطر أن إعطائها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضدنا سيمر مرور الكرام ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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سعود القحطاني: هل تظن قطر أن إعطائها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضدنا سيمر مرور الكرام ؟!

سعود القحطاني: هل تظن قطر أن إعطائها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضدنا سيمر مرور الكرام ؟!
المناطق - الرياض

تساءل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، هل تظن سلطة قطر أن اعطائها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضد قواتنا سيمر مرور الكرام؟

وأضاف في مجموعة تغريدات، “هل ظن #تنظيم_الحمدين أن لحظة #كشف_الحساب لن تأتي؟ وهل يظنون أن هذه هي نهاية المشوار؟.. هل يظن #تنظيم_الحمدين أنهم بالمال سيهدمون الأنظمة ويقسمون الدول ليعوضوا عقدة نقص صغر مساحتهم وحجمهم وقدرهم؟ “.

وتابع، “هل تظن السلطة القطرية أن دولة بحجم وتاريخ وتعداد مصر ستصبر وسنصبر معهم على تلاعبهم بأمنها القومي وسفك دماء أبنائها؟”

هل يخفى السلطة القطرية أن الأمن السعودي يقوم عليه “سعوديون” ليسوا بالمجنسين لايخفاهم كل ريال قدم لمنشقي لندن وكندا؟

 

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