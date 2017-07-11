 الحارثي يتفقد النادي الموسمي باملج ويقف على آخر استعدادات افتتاح نادي الحي للبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الحارثي يتفقد النادي الموسمي باملج ويقف على آخر استعدادات افتتاح نادي الحي للبنات

الحارثي يتفقد النادي الموسمي باملج ويقف على آخر استعدادات افتتاح نادي الحي للبنات
المناطق - أملج - فايز السميري:

تفقد مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي مساء اليوم النادي الموسمي بمحافظة املج بمدرسة عبدالله بن مسعود رافقه في الزيارة مشرف النشاط بالمحافظة الأستاذ صلاح المرواني حيث اطلع على أعمال النادي، مشيداً بالجهود المقدمة.
كما تضمنت الزيارة برنامج تبادل الزيارات من خلال أعضاء النادي الكشفي المتنقل القائد الكشفي طلال السلامي والقائد الكشفي حمود الحكمي.
من جهته وقف مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي على آخر الاستعدادات والتجهيزات لنادي الحي للبنات بمحافظة أملج الذي يعد الأول في المحافظة.
ونوه الحارثي ، بأن الأندية تقدم حُزمة من البرامج لاستثمار أوقات الفراغ لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في الفترة المسائية بما يعود بالنفع والفائدة عليهم.
يذكر أن نصيب المنطقة 13 نادي حي للبنين والبنات في تبوك ومحافظاتها.

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