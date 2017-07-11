 “العمل”: لا نسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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“العمل”: لا نسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين

“العمل”: لا نسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين
المناطق - الرياض

حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت من باستخدام أي مادة من قانون العمل ذريعة لفصل السعوديين.

وذكر خالد أباالخيل المتحدث باسم الوزارة في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم: “أن الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين، وهي ماضية ببرامج التوطين.. وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين، وكذلك الوظائف في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات”.

وأضاف: “وقد بدأت الوزارة فعليا بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين”.

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