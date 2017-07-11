عبد العزيز بن فهد يستقبل المهنئين بتعينه نائباً لأمير الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سمو أمير المنطقة مساء اليوم جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف .

وقد رحب سموه بالمهنيئين معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع لما فيه خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

بعد ذلك استمع سمو نائب أمير منطقة الجوف لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، وتحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين .

