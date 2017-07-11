 “عربي 21” تعترف بدعم قطر.. بما يخالف نص اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر مع بقية دول المجلس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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“عربي 21” تعترف بدعم قطر.. بما يخالف نص اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر مع بقية دول المجلس

“عربي 21” تعترف بدعم قطر.. بما يخالف نص اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر مع بقية دول المجلس

في حين أظهرت وثائق الاتفاق  الذي عقد عام 2013 – 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية، اعترفت صحيفة عربي 21 التي تسيئ للمملكة و تعمل على نشر الفوضى في دول الخليج العربي بتلقيها الدعم من قطر .

و قال فراس أبو هلال رئيس تحرير صحيفة عربي 21 على حسابه بتويتر “يعيبون على  عربي21 أنه يقبل التبرعات من دولة  قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره” . وهذا ما يخالف ما تم الاتفاق عليه عام 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم، أن أمير قطر .

إلا أن الأزمة كانت من المفترض أن تنتهي بعد التوصل للتسوية الخليجية تمخض عنها اتفاق الرياض الذي وقع عليه أمير قطر، إلا أن بلاده لم تلتزم بها.

وشدد الاتفاق على «عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام».

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