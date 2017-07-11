الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لمؤشرات على رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس آذار في تعاملات متقلبة بعد اقترابها من مستوى دعم فني ومع ترقب المتعاملين لمؤشرات من بنوك مركزية على رفع أسعار الفائدة. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يدعم عوائد السندات ويزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا كما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ويتطلع المتعاملون إلى يومي الأربعاء والخميس حين تلقي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين كلمة أمام الكونجرس.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 3.50 دولار أو 0.29 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1213.20 دولار للأوقية. ويتوقع المتعاملون تشديدا للسياسات النقدية من عدة بنوك مركزية، وهي توقعات عززتها بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية وبيانات قوية عن الصادرات الألمانية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع السعر الفوري للفضة 0.45 بالمئة إلى 15.65 دولار للأوقية بعدما نزل في وقت سابق إلى 15.16 دولار للأوقية.