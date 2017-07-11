الحضري يكشف سبب تفضيله نادي التعاون على الأهلي والزمالك

أكد النجم المصري عصام الحضري الحارس الجديد لنادي التعاون أنه لا يفكر باعتزال الكرة رغم بلوغه 44 عاما معتبرا أن العطاء لا يقاس الا بالتميز والمحافظة على التألق وأن الاعمار مجرد أرقام بشهادات الميلاد.وكشف الحضري اليوم الاثنين في المؤتمر الذي أقامه نادي التعاون لتقديمه لوسائل الاعلام انه سعيد بخوض تجربة احترافية مع نادي التعاون حيث لم يتردد في قبول العرض المقدم له فورا.

وردا على سؤال حول سبب اختياره للاحتراف بالسعودية رغم العروض المصرية له اجاب ” نعم كان لدي عروض من اندية الاهلي والزمالك وسموحه لكني اخترت الاحتراف الخارجي بعد مكالمة الرئيس الفخري للتعاون تركي آل الشيخ وترحيبه الكبير بانتقالي وسلاسة التفاهم حول الامر ولا اخفيكم انني سعيد جدا بهذه الخطوة”.واضاف ” اخترت التعاون لان لديه طموحا فقد لعب بدوري ابطال آسيا ويريد تكرار ذلك وأيضا المنافسة في دوري المحترفين السعودي”.ونفى الحضري أن يكون اختار ختام حياته الرياضية بالسعودية مضيفا ” أنا لا افكر بالاعتزال أبدا ولم يخطر ببالي ولازلت اؤدي التدريبات والمباريات بشكل رائع وعقدي مع التعاون عام واحد مع أفضلية التجديد لعام إضافي.وأكد أن عقده مع نادي وادي دجله تبقى منه موسمين نافيا مايتردد بوسائل الاعلام خلاف ذلك ” عقدي مع وادي دجله ساريا لمدة موسمين وليس من عادتي الرد على وسائل الاعلام لكن للتأكيد على الحقيقة اقول ذلك”.وختم الحضري بالتأكيد على أن ذكرياته مع نادي الاهلي المصري تبقى الافضل والاجمل ” لعبت ثلاثة عشر عاما مع الاهلي وحققت ستة وعشرين بطولة لذلك هو الاقرب لقلبي”.