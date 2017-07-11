 طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة

طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى اقل من (2كم) على مناطق شمال وشمال شرق المملكة كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وبين ان السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان فترة مابعد الظهيرة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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