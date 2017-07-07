أمير منطقة حائل يرأس اجتماع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بالإمارة أمس الاثنين اجتماع متابعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة بحضور وكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من مديري الإدارات الخدمية بالمنطقة .

واستعرض أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران ما تم خلال الاجتماعات الماضية وما وجه فيها سموه بشأن عدد من الخدمات والمشاريع الخاصة بكل إدارة خدمية في إطار المتابعة الحثيثة لمستوى الخدمات في مدينة حائل وكافة المحافظات والمراكز التابعة لها .

ثم تحدث مديرو الإدارات الخدمية عن ما تم إنجازه وعمله بشأن توصيات الاجتماع السابق بالإضافة إلى مناقشة الآليات التي اتخذت بشأن المشاريع والخدمات التي لم تصل لمستوى التطلعات وسبل رفع مستوى الأداء فيها إلى الأفضل بإذن الله .

وأكد أمير منطقة حائل خلال الاجتماع أن لا تهاون في كل ما يمس خدمة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الحاثة على كل ما يحقق للمواطن الحياة الكريمة ويرفع ويطور الخدمات المقدمة للمواطن في مناطق المملكة ، مشدداً سموه على أهمية جودة كل خدمة وسرعة الانجاز واستفادة المواطنين بالمنطقة من المشاريع الخدمية التي اعتمدتها القيادة الحكيمة وأولتها اهتمامها ورعايتها .

وقال سموه “آن الأوان أن يلمس المواطن التطور في الخدمات وأن يكون الإنجاز وتقديم الخدمة المثلى هي المعيار الأساسي للتقييم وقياس التطور النوعي لكل خدمة ومرفق ” معرباً سموه عن شكره للقيادة الحكيمة التي بذلت بسخاء فضاعفت من مسؤولية القائمين على كل خدمة مقدماً الشكر لكل من يبذل مجهوداً عملياً مضاعفاً في كل قطاع خدمي بالمنطقة حاثاً على المزيد من الجهود .

وقال ” إن الطموح كبير والمسؤولية مضاعفة ومهما تتحقق من نتائج تبقى المنطقة وخدماتها وأهلها الكرام بحاجة لجهد وعطاء أكبر وبالله التوفيق ثم بدعم ولاة الأمر حفظهم الله وتعاون الجميع ” .