بدء التقديم على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في جميع مناطق المملكة

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القبول ببرامج كليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات، ما عدا منطقة الرياض، إضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة www.rgt.gov.sa ، وذلك وفقاً للتخصصات المتوفرة في كل كلية.

وبين نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أنه سوف يتم اغلاق البوابة نهاية يوم السبت 6 /11 / 1438هـ، فيما سيستمر القبول للمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية على نفس البوابة حتى نهاية يوم الأحد 19 /12 / 1438هـ.

وأكد الدكتور الزهراني أن القبول ببرامج الكليات التقنية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليه، وأن يكون متفرغاً للتدريب وأن يبلغ المتقدم السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم.

وقال الزهراني: إن البرامج التدريبية في الكليات تهدف إلى تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني, حيث سيكون التقديم متاحًا لجميع خريجي الثانوية العامة وفقًا للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية البالغ عددها 40 كلية تقنية للبنين و 23 كلية تقنية للبنات، بعد اعتماد تشغيل 7 كليات جديدة هذا العام، من بينها 4 كليات للبنات، إضافة إلى التوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والمواءمة مع الجامعات في نِسب القبول لتوفير المقاعد الدراسية، من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكليات التقنية والعالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية للعام القادم إلى أكثر من 115 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة؛ إذ يبلغ عدد الكليات التقنية العالمية 16 كلية عالمية للبنين و 17 كلية عالمية للبنات.

وأفاد أن المتدرب والمتدربة سيحصلون على العديد من المزايا خلال فترة الالتحاق بالبرامج تشتمل على مكافأة شهرية مع توفير العُدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية ومزاولة الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية المختلفة، لافتاً إلى توفر دعم للخريجين والخريجات من قبل معهد ريادة الأعمال لمشاريعهم بعد التخرج.

يذكر أن المؤسسة عملت على الاستعداد المبكر لبداية الفصل التدريبي القادم لاستقبال المتدربين المستجدين في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، حيث شكلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان، لاسيما وأنها قبلت العام الماضي 46240 متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول، بزيادة 36 % في عدد المقبولين مقارنة بالعام ما قبل الماضي.