 جامعة الملك خالد تعيّن أكثر من 150 معيدا ومعيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة الملك خالد تعيّن أكثر من 150 معيدا ومعيدة

جامعة الملك خالد تعيّن أكثر من 150 معيدا ومعيدة
المناطق - عسير

أنهت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، إجراءات تعيين أكثر من (١٥٠) معيدا ومعيدة تقدموا لوظائفها الأكاديمية المعلنة للمواطنين والمواطنات السعوديين في وقت سابق، ممن انطبقت عليهم شروط التقديم، وبعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، حيث تم تعيين هذا العدد في مختلف كليات الجامعة للبنين والبنات، وفي التخصصات العلمية، والأدبية، والصحية.

وبيّن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا التعيين لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة التي جعلت الشباب في مقدمة أولوياتها، كما يأتي تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم، للإسهام في تنمية الوطن، وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

كما رفع السلمي باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة أجزل الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وإلى سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه – حفظهم الله جميعا- على ما تلقاه الجامعة من دعم ورعاية.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي الرسمي للجامعة، عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن حامد البحيري، أن هذه الدفعة من المعيدين والمعيدات هي الأكبر عددا في تاريخ الجامعة، وقال “تم التواصل مع المقبولين والمقبولات، حيث باشروا وأنهوا إجراءات قبولهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية بالجامعة”.

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