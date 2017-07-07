 طرح مسودة لائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية” أمام المهتمين في بوابة “معا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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طرح مسودة لائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية” أمام المهتمين في بوابة “معا”

طرح مسودة لائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية” أمام المهتمين في بوابة “معا”
المناطق - واس

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتنظيم لائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية”، التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، حيث طرحت مسودة اللائحة على بوابة المشاركة المجتمعية “معًا للقرار”، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.
وبيّن القرار الوزاري في المسودة، أنه سيتم تطبيق المستوى الأدنى من اللائحة على جميع المنشآت في كل القطاعات التي يشتغل بها خمسون عاملًا فأكثر بدوام كامل، فيما سيتم تطبيق المستوى المتوسط من اللائحة على جميع المنشآت التي تقع في القطاعات التي يشتغل بها خمسون عاملًا فأكثر بدوام كامل، إضافة إلى المستوى الأدنى في قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والكهرباء، والطاقة، والغاز، والزيت، والمياه، والتعدين، والمحاجر.
وجاء بمسودة القرار الوزاري، على أنه سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود اللائحة العقوبات الواردة في نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة، كما نصت مسودة القرار على مراجعة الوزارة لفعالية تنفيذه بشكل دوري، وتحديث اللائحة كلما اقتضت الحاجة لذلك، حسب مقتضيات سوق العمل، وما يرد من اقتراحات تطويرية.
يأتي طرح الوزارة لمسودة القرار الوزاري للائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية” حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، حيث دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/20466.
يذكر أن بوابة “معًا للقرار”، هي إحدى خدمات بوابة معًا المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتهم.

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