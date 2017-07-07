سياحة حائل: ضبط 39 مخالفة في القطاع السياحي خلال شهر

بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل اثناء الجولات التفتيشية ضمن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية للتأكد من جاهزية القطاع لفترة عيد الفطر المبارك والاجازة الصيفية اكثر من 39 مخالفة من بداية الجوالات التي انطلقت في بداية شهر رمضان المبارك الماضي.ورصدت الجولات التفتيشية التي قام بها يوم امس المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ومفتشي ادارة التراخيص في الفرع وستتواصل طوال الاسابيع القادمة 5 مخالفات في قطاع الفنادق والشقق المفروشة اضافة للوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعية والتاريخية بالمنطقة..

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان عدد المخالفات التي تم رصدها من بداية الجولات التفتيشية لاجازة الصيف وعيد الفطر المبارك وحتى الان بلغت 39 مخالفة حيث تم ضبط 13 مخالفة في المنشآت السياحية في أول اسبوعين من رمضان في حين تم ضبط 8 مخالفين لنظام الاقامة والعمل ورصد 6 مخالفات في وكالات السفر واغلاق وكالتي سفر في الاسبوع الثالث وضبط 7 مخالفات في المنشآت السياحية في الاسبوع الرابع و5 مخالفات في الاسبوع الخامس من بداية تنفيذ الجولات التفتيشية.

واضاف المهندس المدني ان المخالفات المرصودة خلال الفترة الماضية تمثلت في عدم وضع قائمه الاسعار بالاستقبال اضافة لعدم تجديد الترخيص ورداءة النظافة.

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

واكد المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان الوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعة والتاريخية بالمنطقة محور رئيس من محاور الخطة الموسمية للهيئة العامة للسياحة استعداداً لإجازة الصيف ، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.