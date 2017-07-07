تعليم حائل ينفي علاقته بترحيل خريجي الثانوية إلى الجامعات

أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول في تعليم حائل الأستاذ فهد بن عليان الحربي عدم علاقة تعليم حائل بعملية رفع نتائج الطلاب وترحيلها إلى الجامعات , مشيرا أن ذلك يتم عن طريق المركز الوطني للمعلومات بوزارة التعليم , جاء ذلك في رده على استفسار صحيفة حائل الإلكترونية حيال ما تم تداوله حول عدم قدرة طلاب ثانوية بقعاء التسجيل في الكلية التقنية بسبب عدم اعتماد نتائجهم من تعليم حائل ورفعها على النظام الموحد للجامعات.

وأوضح الحربي في رده الذي تحتفظ صحيفة حائل الإلكترونية بنسخته من إدارة العلاقات العامة والإعلام , أن نتائج الخريجين من طلاب ثانوية بقعاء معتمدة في نظام نور مثلها مثل المدارس الأخرى , حيث تم تخريجهم من قبل المدرسة وطباعة الشهادات عن طريق الإدارة العامة للتعليم بحائل , وتم منحهم الشهادات بعد نهاية الاختبارات مباشرة وقبل إغلاق المدارس , ولو لم يتم اعتماد النتيجة في نظام نور لما استطاعوا الحصول على الشهادات , مشيرا إلى عدم علاقة تعليم حائل برفع نتائج الطلاب وترحيلها إلى الجامعات وأن ذلك يتم عن طريق المركز الوطني للمعلومات بوزارة التعليم.

في حين أكد الحربي أن مجموعة من الطلاب قاموا بمراجعة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل يوم الأحد الموافق 15 – 10 – 1438هـ , حول هذه المشكلة , وهم من مدارس مختلفة , وتم رفع بلاغ للوزارة في نظام نور عن طريق تقنية المعلومات وجاء الرد اليوم الاثنين الموافق 16 – 10 – 1438هـ , بأنه قد تم حل المشكلة وبإمكان الطلاب التسجيل.