 مقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية للنظام السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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مقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية للنظام السوري

مقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية للنظام السوري
المناطق - وكالات

أعلن مقاتلو المعارضة إسقاط طائرة حربية للنظام السوري، بالقرب من منطقة أم رمم في البادية السورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم، بين الثوار وقوات النظام، على جبهة بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي، في محاولة جديدة من الأخيرة، للتقدم في المنطقة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام، في بلدة عين ترما، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق الاشتباك، والأحياء السكنية.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية عدة، على بلدة عين ترما، ما تسبب بدمار واسع أصاب المناطق المستهدفة، كما قصفت قوات النظام بصواريخ أرض- أرض المنطقة ذاتها.

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